Vaccino, possibile quarta dose per i “fragili”: si attende conferma

Si attende la riunione per decidere se ufficializzare la quarta dose alle categorie definite "fragili". Di seguito i dettagli.

Il 25 febbraio è attesa la riunione per decretare la possibile quarta dose di vaccino anti-covid a tutti i soggetti ritenuti “fragili”. La riunione avverrà tra gli appartenenti alla commissione tecnico scientifica dell’Aifa.

L’esame dei dati sarà avviato in seguito alla richiesta del Ministero della Salute. Tuttavia, alcune regioni come il Piemonte, avevano già posto la questione al Ministero. Dunque, per avere l’ufficialità bisognerà attendere il 25 febbraio.