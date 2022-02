Instagram, presto una novità: arrivano i “mi piace” alle stories

Instagram continua a rinnovarsi: tramite un nuovo aggiornamento sarà possibile mettere "mi piace" alle stories. Di seguito i dettagli sulla nuova funzione.

Presto su Instagram arriverà una novità: grazie al prossimo aggiornamento sarà possibile mettere “mi piace” alle stories. Di questo cambiamento si era già parlato in passato, ma adesso è arrivata la conferma: Adam Mosseri, l’amministratore delegato della piattaforma, ha infatti dato la notizia tramite il suo account Twitter.

Instagram: arrivano i like alle storie

La dinamica dei “mi piace” è simile a quella delle reazioni che si possono inviare in risposta veloce alle stories degli altri utenti; tuttavia, i likes non andranno nei messaggi privati degli utenti: chi li riceve non potrà vedere da chi sono arrivati, ma visualizzerà solo un conteggio che apparirà proprio accanto a quello delle visualizzazioni ricevute. Di conseguenza, solamente chi ha postato il contenuto potrà vedere il conteggio dei likes ricevuti in totale.

Il nuovo pulsante per mettere “mi piace” apparirà tra il campo del messaggio e l’aeroplanino di carta, nella parte inferiore delle storie e sarà rappresentato da un’icona a forma di cuore.

Adam Mosseri ha annunciato chela funzione è già attiva: l’aggiornamento dovrebbe quindi arrivare in Italia nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Non è però finita qui: secondo alcune indiscrezioni, Instagram starebbe pensando anche all’aumento della durata dei Reels, i video brevi che fanno concorrenza a quelli di TikTok: se per ora durano solo 15 secondi, presto potrebbero durare fino a 90 secondi.