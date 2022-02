Green pass, in arrivo falsi sms dal Ministero: è una truffa

La polizia ha comunicato che nelle ultime ore sono in arrivo dei falsi sms relativi al green pass, apparentemente inviati da Ministero della Salute.

Nelle ultime ore sono in arrivo falsi sms con mittente il Ministero della Salute ma si tratta di una truffa. Nello specifico la truffa riguarda il Green pass e dunque la violazione dei propri dati personali. L’allerta arriva dalla Polizia che da comunicazione ufficiale tramite canali social.

“Attenzione – afferma la Polizia – è in atto un nuovo tentativo di phishing relativo al Covid: un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati. Nel falso messaggio si legge che la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com”.