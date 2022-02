GPS 2022, aggiornamento graduatorie: le ultime novità

GPS 2022: si attendono le indicazioni del MIUR sull'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, che potrebbero riaprirsi già in primavera.

GPS 2022: il Ministero ha ipotizzato una proroga, ma se così non fosse, presto potrebbero essere riaperte le graduatorie provinciali per le supplenze. Probabilmente il periodo indicato per la presentazione delle istanze online sarà aprile, massimo maggio, ma di cosa si tratta esattamente? Di seguito tutte le informazioni più utili.

GPS 2022: di cosa si tratta

Con l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto la graduatoria provinciale per le supplenze, per il conferimento degli incarichi di supplenza a lungo termine al personale docente. Di conseguenza, per assegnare le supplenze, le scuole possono sia ricorrere alle graduatorie d’istituto, sia convocare gli aspiranti docenti inseriti in GPS.

Le graduatorie provinciali vigenti, però, hanno validità fino all’a.s. 2021/2022: è quindi necessario un aggiornamento delle GPS per l’a.s. 2022/2023.

Solo di recente il MIUR ha aperto il confronto con le organizzazioni sindacali di settore per elaborare il nuovo regolamento: si attende dunque il testo definitivo con le nuove disposizioni.

GPS 2022: proroga di un anno?

Il Ministero ha paura che i tempi siano troppo stretti per aggiornare entro quest’anno le graduatorie provinciali e ha ipotizzato la proroga di un anno delle graduatorie vigenti.

I sindacati, però, non sono d’accordo con l’eventuale proroga: secondo loro è infatti assolutamente necessario aggiornare le GPS entro la primavera 2022, in quanto la mancata riapertura delle graduatorie penalizzerebbe precari, specializzati e neolaureati.

Dunque, se il Ministero decidesse di accogliere le richieste sindacali, già da aprile/maggio potrebbero aprirsi le domande per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali, invece che nel mese di agosto come nel 2020. Questo permetterebbe infatti di avere le graduatorie pronte prima dell’inizio dell’anno scolastico e di poter assegnare le supplenze in tempo utile per l’avvio delle attività didattiche.

Come inserirsi in graduatoria

Per inserirsi nella graduatoria, l’aspirante che non è presente in nessuna classe di concorso può fare il nuovo inserimento in prima fascia, dichiarando l’abilitazione all’insegnamento della relativa classe di concorso per cui chiede l’inserimento in I fascia.

Chi invece vuole fare il nuovo inserimento in II fascia GPS 2022, può farlo grazie al titolo di accesso della laurea contenente i crediti previsti dal DPR 19/2016 e s.m.i. più i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche previste dal decreto ministeriale n.616 del 2017.

Graduatorie di sostegno

In merito ai posti di sostegno, invece, saranno presenti le apposite classi di concorso di prima e seconda fascia: ADAA, ADEE, ADMM e ADSS.

In prima fascia entreranno solo coloro in possesso del titolo di specializzazione per il relativo l’ordine e grado di istruzione, mentre la seconda fascia sarà dedicata ai docenti, che seppur senza titolo di specializzazione, abbiano tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado entro l’anno scolastico 2021/2022.