Stasera in TV: “Il professore matto” e “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di consigli dalla redazione di LiveUnict: tra commedie e film romantici, la scelta è vastissima!

Ero in guerra ma non lo sapevo [Rai1, ore 21:25]: Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che gli viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più invasive, lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura. Ero in guerra ma non lo sapevo racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado, vive una profonda crisi famigliare che si “ricompone” solo dopo la sua morte, avvenuta per mano di sedicenti rivoluzionari.

2030 – Fuga per il futuro [Mediaset 20, ore 21:04]: America, 2030. Il riscaldamento globale ha scatenato il caos in alcune zone del Midwest americano. Nel tentativo di frenare la recessione economica, un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau” esilia le persone ritenute improduttive e inutili per la società in una colonia soprannominata “New Eden”. Un assistente sociale ambizioso e imparziale di nome Noah Kross (Nicolas Cage) coinvolto nel caso di una condanna ingiusta a sfavore di un ragazzino innocente, decide invece di svelare i segreti del Bureau dell’umanità una volta per tutte.

Il professore matto [Canale 27, ore 21:10]: Il professore Sherman Klump (Eddie Murphy) è considerato da tutti il migliore del campus, nonostante il suo corpo sia sproporzionato. Per risolvere questo problema inventa una formula che gli consentirà di perdere peso…

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 [La5, ore 21:10]: Continua la saga della famiglia Portokalos e ritroviamo tutti i protagonisti alle prese con nuove avventure. Ian e Toula sono ormai sposati da anni e hanno avuto una figlia, Paris, ormai adolescente in procinto di andare al college. Maria e Gus, invece, continuano a gestire il loro ristorante con l’aiuto dei figli e dei nipoti.