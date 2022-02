Scuola, Ffp2 gratis per studenti e personale in auto-sorveglianza: come ottenerle

Con il Decreto Sostegni Ter, alunni e personale scolastico in auto-sorveglianza potranno avere mascherina Ffp2 gratis.

Lo scorso 27 gennaio è stata approvata la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per tutti gli alunni, docenti e personale ATA in regime di auto-sorveglianza. La notizia attiva con il Decreto Sostegni Ter all’articolo 19. L’esigenza di mascherine Ffp2 dovrà essere comprovata presso le farmacie in convenzione con relativo attestato dell’istituzione scolastica interessata.

La relazione tecnica del Decreto Sostegni Ter prevede che saranno coinvolti il 35% degli alunni, il 25% dei docenti e il 10% del personale ATA per una stima di 45 milioni di euro.

La nota del Ministero

Una nota del ministero della circolare del 1 febbraio 2022 si sofferma sulle ricadute organizzative della norma sulle istituzioni scolastiche in relazione alla fornitura di mascherine Ffp2; alla verifica delle condizioni sanitarie; alla somministrazione gratuita di test antigienici rapidi per le scuole primarie.

Dopo aver prodotto l’attestato da parte dell’istituzione scolastica, alunni e personale potranno acquistare le mascherine nelle farmacie aderenti al protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, fino al 31 marzo 2022.

Il prezzo di vendita sarà parti al 0,75 centesimi di euro. Tuttavia, se si dovessero acquistare più mascherine, in confezioni singole o multiple, le farmacie potranno praticare offerte migliori rispetto al prezzo finale di vendita per il singolo acquisto.