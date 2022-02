Stasera in TV: in onda “About a boy” e “The Transporter”

Venerdì sera a casa e non sai cosa guardare? Ecco alcuni consigli sui programmi tv di oggi: tanti film da guardare comodamente da casa tua e con chi vuoi.

Warrior [Rai4, ore 21:22]: Per Paddy l’abbandono della carriera da pugile è coinciso con l’inizio dei suoi problemi con l’alcol, che l’hanno progressivamente allontanato dalla famiglia. L’occasione per un riavvicinamento si presenta quando il figlio Tom, ex marine, chiede al padre di prepararlo fisicamente a un violento torneo di arti marziali senza regole. Ma alla stessa gara ha intenzione di partecipare anche Brandon, il figlio maggiore, che desidera vincere per garantirsi una sicurezza economica che il mestiere di insegnante non gli da. La rivalita’ tra i due fratelli si farà sempre più aspra fino all’inevitabile scontro finale.

The Transporter [Italia1, ore 21:20]: Ex militare ora come professione fa il corriere. Preciso e metodico agisce e interaggisce con i suoi clienti con poche semplici regole. Un giorno però il pacco da trasportare è vivo, e sarà lui a infrangere le sue regole di ferro.

Invasion 2007 [Mediaset 20, ore 21:04]: Un’astronave si schianta sulla Terra e un misterioso virus ne fuoriesce, contagiando la popolazione umana. La pschiatra Carol e il collega Ben scoprono che il batterio innesca un processo di trasformazione negli infetti durante il sonno. Quarta versione cinematografica del romanzo di Jack Finney “The Body Snatcher”. È forse quella più fedele al paradosso di fondo: dato che in qualità di uomini siamo ancora dominati dagli istinti, sono “disumane” l’armonia e la fratellanza.

About a boy [Canale 27, ore 21:10]: Il trentottenne Will è ricco, scapolo e abituato a uscire ogni sera con una ragazza diversa. Resosi conto che è più semplice abbordare le donne – sole o divorziate – con prole, finge di essere un ragazzo-padre e si iscrive a un circolo per genitori single. Qui stringe amicizia con Marcus, un dodicenne difficile e solitario che gli farà aprire gli occhi su una realtà diversa…