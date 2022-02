Meteo Sicilia, perturbazione di San Valentino in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: previsti sole e venti deboli, con la sola eccezione di sabato che potrebbe vedere in cielo qualche nuvola, ma senza la presenza di perturbazioni.

Meteo Sicilia: in Italia sta per arrivare la “Perturbazione di San Valentino” che provocherà abbondanti piogge e neve a bassa quota. Tuttavia la Sicilia sembra protetta dall’alta pressione: al momento, questo non causerà un peggioramento delle temperature, almeno per quanto riguarda questo fine settimana.

Stando ai dati ricavabile da 3B Meteo, la pioggia o la neve quindi non interesseranno le zone di Catania o, più in generale, della Sicilia. In compenso, è atteso un sabato nuvoloso. Proprio un campo di alta pressione d’origine sud-tropicale favorirà un ripristino delle condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Mediterraneo, con venti in attenuazione e temperature in rialzo.

Meteo Sicilia: previsioni a Catania per giovedì 10 febbraio

La giornata di oggi prevede bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Temperatura massima registrata sarà di 16 C°, minima 6 C°, con venti deboli proveniente da Ovest-Sudovest e da Nord-Nordest. Le temperature pomeridiane si aggireranno intorno ai 14 C°, scendendo a 9 C° nella notte.

Venerdì 11 febbraio

Stessa tendenza climatica anche per domani, venerdì 11 febbraio. Mattina e pomeriggio saranno sereni con temperature rispettivamente di 8 C° e 16 C°. Venti moderati provenienti da Ovest-Sudovest al mattino e da Est al pomeriggio. Solo la sera presenterà velature sparse, e una temperatura intorno agli 11 C°.

Sabato 12 febbraio

Giornata nuvolosa attesa per sabato, ma senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14 C° e la minima di 9 C°. Venti deboli e conseguente mare poso mosso. Verrà dunque registrato solo un aumento delle nubi, che interesserà anche le regioni di Campania e Calabria.

Domenica 13 febbraio

Tornerà a splendere il sole domenica 13 febbraio. Temperatura massima prevista di 16 C° e minima di 7 C°, senza la presenza di venti significativi. In particolare, al mattino atteso sereno, mentre pomeriggio e sera potranno vedere affollarsi in cielo qualche nube, senza però la presenza di pioggia.