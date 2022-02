Meteo Sicilia, raffiche di vento e isole irraggiungibili: le previsioni

Meteo Sicilia: forti raffiche di vento e collegamenti con le Isole minori interrotte. Ecco il quadro della situazione e le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: continuano i forti venti che, da lunedì 7 febbraio, stanno interessando tutto il territorio. Dalla giornata di ieri, infatti, una nuova fase di maltempo è arrivata nel Sud Italia e, in particolare, in Sicilia. Sebbene il cielo sia prevalentemente soleggiato, sono le raffiche di vento fino a 100km/h a creare non pochi disagi.

Meteo Sicilia: collegamenti interrotti alle Eolie

Collegamenti interrotti stamane alle Eolie per il vento che soffia a 40 chilometri da nord. Il mare forza 5-6 ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. Lipari, Vulcano e Salina sono isolate da ieri pomeriggio, mentre Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono prive di collegamenti da circa 60 ore.

Canneto, a Lipari, nonostante i lavori nel lungomare, è stato letteralmente invaso dai marosi. Pezzi di cemento sventrati sono riversati in spiaggia. Le barche sono state spostate sui marciapiedi. Il traffico automobilistico, in attesa della bonifica della strada, è stato “dirottato” nella via Cesare Battisti. Mareggiate anche ad Acquacalda.

Nella maggior parte delle città dell’Isola, invece, non si segnalano danni a cose o a persone.

Meteo Sicilia: le previsioni per le prossime ore

Il maltempo dovrebbe, tuttavia, abbandonare l’Isola già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, dall’Europa centro-occidentale è in fase di rimonta l’anticiclone. Quest’ultimo si sta già dirigendo verso il Mediterraneo centrale e, quindi, anche verso la Penisola italiana.

Tra oggi e domani, le temperature cominceranno nuovamente a risalire, soprattutto al Centro-Sud e, dunque, anche in Sicilia. A Catania, le temperature si manterranno tra i 9 e i 16 gradi fino a domenica, quando dovrebbero tornare le piogge. Stabile e soleggiato, il meteo sarà buono non solo in provincia di Catania, ma su gran parte del territorio siciliano, da Est a Ovest.

Le nubi torneranno, invece, a partire dalla giornata di sabato 12 febbraio e si trasformeranno in piogge domenica 13, soprattutto nella zona del Palermitano, del Catanese e del Ragusano.