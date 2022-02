Offerte voli San Valentino, come viaggiare in due risparmiando: le promozioni

Offerte voli San Valentino: serve usufruire di una di quelle lanciate dalle diverse compagnie per fare un regalo originale, risparmiando. Le più interessanti.

Offerte voli San Valentino: tante quelle lanciate, proprio in vista della festa dedicata agli innamorati, da diverse compagnie aeree.

E voi? Siete stanchi del solito mazzo di fiori o scatola di cioccolatini? Dopo tanto tempo trascorso in casa, il regalo migliore da riservare alla propria metà non può che essere un biglietto aereo. E ciò non implica necessariamente una spesa esagerata. Ecco come fare colpo, conservando i propri risparmi.

Offerte lampo

Da Ryanair a Vueling: in questi giorni numerose compagnie aeree stanno lanciando offerte pensate per le coppie. Si offre un biglietto su due a prezzo dimezzato o si propongono viaggi da/per Londra o Parigi a partire da €24,99: basta fare un giro sul web per accorgersene. Purtroppo, però, solo i più veloci possono approfittare di queste offerte viaggi San Valentino 2022: di fatto, nella maggior parte dei casi, queste durano soltanto 24 ore.

Si consiglia, dunque, di tenere gli occhi aperti e di consultare quotidianamente i siti delle diverse compagnie, per non perdere alcuna occasione.

Voucher regalo Ryanair

A pochi giorni dal 14 febbraio, ancora in cerca del perfetto regalo San Valentino? Viaggio è sempre un’ottima idea. Per i più pigri o indecisi, la compagnia low-cost Ryanair Ryanair propone dei voucher regalo, da acquistare rapidamente sul proprio sito.

L’acquirente potrà persino personalizzarle per l’occasione, scegliendo come tema “Buon San Valentino”.

Andrà ricordato, tuttavia, che per questi voucher è previsto un importo minimo di 25 euro, da spendere per qualsiasi viaggio. Le gift card in questione verranno recapitate direttamente via email.

Offerte voli San Valentino: Aer Lingus

In molti sognano di visitare l’Irlanda, soprattutto con la giusta compagnia. La compagnia Aer Lingus (che opera in diversi scali italiani) lo sa e, per tale ragione, ha deciso di applicare 20 euro di sconto sui voli di andata e ritorno.

Si precisa che questa promozione è valida per la prenotazione di viaggi compresi tra il 27 marzo ed il 31 maggio 2022 ma ha validità limitata: di fatto i viaggiatori potranno usufruirne soltanto prenotando entro il giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

Promozioni Emirates

Anche all’interno del sito della compagnia aerea Emirates vengono menzionate offerte voli San Valentino. Sono state lanciate tariffe speciali per tratte con Maldive, Mauritius o Seychelles come destinazione.

Per risparmiare, i clienti dovranno prenotare un viaggio di andata e ritorno (tra quelli previsti fino al 30 giugno 2022) entro il 14 febbraio 2022, sia in Economy che in Business Class.

Inoltre è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per i membri Skywards.