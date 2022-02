San Valentino a Catania: cosa fare in città e dintorni

Cosa fare a San Valentino a Catania? Tra soli tre giorni ci sarà la festività più romantica dell'anno, celebrata da milioni di persone in tutto il mondo. Se non siete riusciti a prendere un biglietto aereo o se preferite in ogni caso restare in Sicilia, ecco alcuni consigli su come passarlo a Catania.

San Valentino a Catania? Tutti gli innamorati in questo periodo si chiedono dove portare il proprio fidanzato o la propria fidanzata e come sorprenderli con qualcosa di speciale.

“Amore” e “romanticismo” sono le parole chiave di questa festività, gli ingredienti base che non possono di certo mancare: non occorre infatti fare le cose in grande, può bastare un semplice regalo, qualche attenzione in più da dedicare alla propria lei o al proprio lui per farlo sentire ancora più speciale.

In occasione di questa ricorrenza così bella, la redazione di LiveUnict vi suggerisce alcune idee su cosa fare a San Valentino a Catania e dintorni. Di seguito quelle più interessanti.

San Valentino a Catania: merenda o cena in riva al mare

A Catania ci sono moltissime spiagge, basti pensare a Licuti, alla playa o alla scogliera. Un’idea particolare potrebbe essere quella di portare la propria dolce metà in riva al mare, dove si potrà consumare una merenda, un arancino, o una buona pizza.

Tra i luoghi più romantici c’è sicuramente la spiaggia di Licuti, dove si può andare tra gli scogli o semplicemente sedersi sulle panchine presenti.

Passeggiata romantica sull’Etna

L’Etna, oltre ad essere il vulcano attivo più alto di tutta l’Europa, è anche un luogo molto romantico: passare il giorno di San Valentino tra gli alberi e la neve potrebbe essere un’esperienza molto bella e suggestiva.

Una volta giunti là, si potrà scegliere se fare un tour guidato per scoprire tutti i segreti del vulcano, come grotte o crateri, fare una semplice passeggiata, andare a sciare, o andare a mangiare in uno dei rifugi che si trovano là.

Guardare le stelle

Guardare il cielo stellato di notte è un’esperienza molto romantica da fare col proprio partner. Per riuscire a vedere le stelle e, perché no, magari beccarne anche qualcuna cadente, occorre però andare in posti particolari: perché, quindi, non salire sull’Etna?

I posti migliori per osservarle, infatti, sono quelli meno illuminati: è bene, quindi, scegliere bene dove andare, e magari cenare anche là.

San Valentino in relax

Per chi alle gite fuori porta preferisce rilassarsi e godersi una giornata tra massaggi e bollicine insieme alla propria dolce metà, potrebbe invece essere una buona idea prenotare un pacchetto in un hotel fornito anche di Spa.

Percorso benessere, massaggi, spa privata… Le opzioni sono tante, basta informarsi con l’hotel scelto.

Cosa vedere al cinema

Infine, cosa fare a San Valentino a Catania se non si ha voglia di fare troppa strada? Un’idea carina potrebbe essere andare al cinema più vicino o fare una serata tv a casa.

I film usciti al cinema in questo periodo sono molti, tra cui “Marry me- Sposami“, commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. In alternativa, per chi preferisce restare a casa e magari preparare anche una cenetta a lume di candela, la redazione di LiveUnict suggerisce di cercare qualche film, sempre sentimentale, su Netflix.