Negramaro in tour in Europa: c’è una data anche a Catania

I Negramaro tornano a Catania dopo anni, con una sola data. Ecco le informazioni per acquistare i biglietti.

Data la situazione pandemica dei primi mesi di questo 2022, come tanti altri artisti i Negramaro riprogrammano un tour a partire da fine settembre. Una scelta voluta per restare vicino ai propri fans, rispettando nel modo più preciso le misure contenitive da covid-19. In condivisione con Live Nation, offrono un nuovo show in una veste del tutto innovativa, cioè unplugged.

Con il loro Unplugged European tour 2022, dunque la band, torna dopo be 15 anni di assenza in cui al tempo stesso però sono stati in vetta di molti stadi, teatri e palazzetti. Un riavvicinarsi al proprio pubblico sarà questo, riappropriandosi di ciò che sanno fare meglio: emozionare i loro fans con le loro meravigliose canzoni. Il tour avrà luogo a settembre, ottobre, novembre e dicembre in giro per i palazzetti e teatri italiani. A Catania, si esibiranno il 28 ottobre 2022 al Teatro Metropolitan.