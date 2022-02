Auguri di San Valentino: le frasi più belle da inviare

Auguri di San Valentino: stai cercando ispirazione per scrivere un messaggio o dedicare un pensiero nel giorno degli innamorati? Ecco alcuni suggerimenti.

Auguri di San Valentino: stai cercando una frase d’effetto per la tua innamorata o il tuo innamorato, ma non sai proprio da dove iniziare? Se anche quest’anno non sai proprio che pesci pigliare, ecco alcune dritte e suggerimenti che potrebbero fare al caso tuo. In questo articolo, ti suggeriremo alcune frasi San Valentino da inviare il 14 febbraio e da accompagnare a una scatola di cioccolatini o a un regalo romantico.

Scrivere degli auguri, romantici o divertenti che siano, si sa, non è mai semplice e il rischio di risultare banali è dietro l’angolo. Ma vediamo insieme quali sono le armi da sfoggiare per non sfigurare anche in questa occasione.

Auguri di San Valentino: frasi di autori famosi

Un’opzione da non sottovalutare è quella di lasciare che siano altri a parlare per noi. Autori e autrici della letteratura, da sempre, parlano e scrivono d’amore. Perché, allora, non prendere in prestito qualche frase o brano da dedicare? Eccone alcune:

“Nessun’altra, amore, dormirà con i miei sogni. Andrai, andremo insieme attraverso le acque del tempo. Nessuna attraverserà l’ombra con me, solo tu, sempre viva, sempre sole, sempre luna” (Pablo Neruda);

“Gli amori che sembrano assurdi certe volte sono i migliori” ( Margaret Mazzantini);

“Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci”

(William Shakespeare);

“Quei maledetti occhi mi fottevano sempre. Ci facevo l’amore solo a guardarli ( Charles Bukowski);

“C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati” (George Sand);

“Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono identiche” (Emily Bronte);

“Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care” (Dino Buzzati);

“Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo” (Charles Dickens).

Auguri di San Valentino: frasi tratte dai film

Siete degli appassionati di cinema e vuoi dedicargli/le una frase d’amore tratta da un film? Ce ne sono tantissime! Eccone alcune tra le più belle: