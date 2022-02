Stasera in TV: Coppa Italia Inter vs Roma e “Il principe cerca moglie”

La programmazione televisiva di stasera è molto ricca: la redazione di LiveUnict consiglia a chi non vuole andare in un cinema Catania film ed eventi sportivi da non perdere.

Giornata no per comprare un biglietto in un cinema Catania? Niente paura: anche il piccolo schermo riserverà belle sorprese.

Lea –Un nuovo giorno [Rai 1, ore 21:20]: dopo il periodo di aspettativa, l’infermiera Lea ricomincia a lavorare presso l’ospedale di Ferrara nel reparto di pediatria, dove conoscerà un paziente speciale.

Calcio- Coppa Italia- Inter vs Roma[Canale5, ore 21:00]: prima partita da dentro o fuori della Coppa Italia. A San Siro i Campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi sfidano la Roma allenata dall’ex Josè Mourinho.

Il principe cerca moglie [ItaliaUno, ore 21:20]: Akeem interpretato da Eddi Murphy, è erede al trono di Zamuda. Sogna una vita ricca d’avventura e d’amore, decide di trasferirsi a New York accompagnato da suo fratello Semmi, li trova lavoro e si innamora di Lisa.

Gallo Cedrone [Rai 3, ore 21:20]: Armando Feroci, è un volontario della Croce Rossa che viene rapito da alcuni estremisti islamici, nel frattempo alla televisione si indaga sulla sua strana e bizzarra vita.