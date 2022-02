Stasera in Tv: in onda “Makari 2” e “Un amore sul ghiacchio”

Cosa guardare stasera in Tv? Attesa la prima puntata della seconda stagione di "Makari". Come alternativa, ecco altri film da guardare in Tv o al cinema.

Makari 2 – Il delitto di Kolimbetra [Rai 1, ore 21:25]: Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’, ma si apre una possibilità di ritrovarsi. Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro e Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio! Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi.

Un amore sul ghiaccio [Rai Premium, ore 21:20]: In seguito ad un infortunio, Claire, una giovane atleta di pattinaggio sul ghiaccio, si sottopone a delle sedute di fisioterapia in una clinica in Canada. Qui conosce Luke, un papà single ed ex giocatore professionista di hockey.

Blade Trinity [Canale 20, ore 21:05]: Il cacciatore di vampiri Blade affronta il progenitore della specie Dracula: al suo fianco ci sono l’amico e mentore Abraham Whistler e la bella figlia di quest’ultimo, Abigail. Terzo capitolo della trilogia ispirata all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel.

Per chi volesse passare una serata diversa, cinema Catania propone la seguente programmazione: