Vaccino Covid bambini 0-5 anni, Locatelli: “A disposizione a inizio primavera”

I bambini con età inferiore a 5 anni sono attualmente esclusi dalla campagna vaccinale anti-Covid. Presto, tuttavia, le cose potrebbero cambiare: secondo il Coordinatore Franco Locatelli, i vaccini riservati ai più piccoli potrebbero esser messi a disposizione a breve.

Vaccino anti-Covid per i più piccoli? Nelle scorse ore Franco Locatelli, Coordinatore del Cts, ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 che quello da riservare alla fascia d’età 0-5 anni in Italia potrebbe divenire una realtà già all’inizio di questa primavera.

“Direi che potrebbe essere ragionevole – ha affermato Locatelli – ipotizzare l’orizzonte dell’inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera“.

Si esplicita che Pfizer-Biontech ha già richiesto alla Food and Drug Administration di procedere con l’autorizzazione all’uso del loro vaccino C0vid-19 per l’unica fascia di età ancora esclusa dalla campagna di vaccinazione, ovvero i bambini con meno di 5 anni. Se tutto procedesse secondo i piani, già a marzo si potrebbe dare il via alle vaccinazioni per i bimbi a partire dai 6 mesi.

Franco Locatelli ha fornito alcune informazioni circa il numero di dosi previste per i più piccoli, oltre che sul dosaggio. Secondo quanto indicato dal Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, sono previste due inoculazioni ma il dosaggio risulterà “ulteriormente ridotto” rispetto a quello che riservato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.