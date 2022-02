Covid, Sicilia in rosso scuro per l’Europa: la mappa Ecdc

Anche la Sicilia risulta essere in zona ad alto rischio, di colore rosso scuro secondo le mappe del rischio Covid redatte dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La Sicilia si trova adesso in Ross scuro nelle mappe Ecdc. Infatti, con l’introduzione dell’incidenza delle vaccinazioni tra i criteri, cambiano i parametri per definire le mappe del rischio Covid redatte dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

L’Unione Europea è interamente in rosso scuro, colore che segna la fascia di maggior rischio, secondo l’Ecdc di Stoccolma, che ha pubblicato la prima mappa che prende in considerazione non solo il tasso dei positivi sui test effettuati e del numero dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti, ma anche il tasso di vaccinazione. L’unica particolarità si riscontra per l’Oltenia, regione sudoccidentale della Romania, che invece è in rosso.