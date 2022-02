Stasera in TV: in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2022

Cosa guardare stasera in TV? Il programma prevede film di diverso genere, ma per gli amanti della musica italiana inizia l'attesissimo Festival di Sanremo.

Sanremo, Festival della Canzone Italiana [Rai 1, ore 20.40]: inizia oggi la settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, condotto da Amadeus con Fiorello.

Inoltre non mancheranno film, interessanti quanto quelli inclusi nelle programmazioni dei diversi cinema Catania.

Poveri ma ricchissimi [Canale 5, ore 21.20]: sequel di Poveri ma ricchi. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica.

Superman returns [Canale 20, ore 21.05]: dopo essere andato alla ricerca di altri superstiti del pianeta Krypton, Superman torna sulla Terra ma ha un’amara sorpresa: la sua amata Lois Lane si è rifatta una vita senza di lui e gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del loro supereroe. A riportare l’Uomo d’acciaio in azione interviene la scarcerazione di Lex Luthor, suo acerrimo nemico e riconquistare il cuore dell’amata Lois.

Codice Genesi [Rai 4, ore 21.20]: in un futuro non troppo lontano dopo una catastrofica guerra che ha devastato il pianeta, un uomo misterioso attraversa gli USA per portare un rarissimo libro in un posto sicuro. Sulla sua strada incontrerà molti nemici e dovrà combattere per portare a termine la sua missione senza farsi rubare il libro.