Meteo Sicilia, allerta gialla su parte dell’Isola: piogge e temperature in calo

Meteo Sicilia: oggi il maltempo dovrebbe colpire particolarmente una parte dell'Isola, la stessa per cui è stata diramata l'allerta "gialla": le previsioni.

Meteo Sicilia: torna il maltempo e, con questo, anche l’allerta meteo “gialla”, ma solo per parte dell’Isola. Di fatto un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico è stato diramato nel dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile: ecco cosa riporta nel dettaglio, oltre che le previsioni per oggi.

Meteo Sicilia: il nuovo avviso della Protezione Civile

Per la giornata di oggi, martedì 1 febbraio, l’allerta “gialla” (ovvero ordinaria criticità per rischio temporali) riguarda le seguenti aree: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico. L’allerta meteo resterà valida almeno fino alle ore 24:00 di oggi.

Nel dettaglio, secondo quanto emerso dal nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia settentrionale e nord-orientale”.

L’avviso riferisce anche di nevicate al di sopra di 900-1100 m, con apporti al suolo moderati. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, in queste ore neve anche al di sotto degli 800-1000 metri è stata riscontrata su Etna, Nebrodi e Madonie. Qualche fiocco, inoltre, sarebbe caduto anche alle porte di Palermo, nella zona di Piazza degli Albanesi.

La Protezione Civile ha previsto anche venti “da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a burrasca forte, in attenuazione dal pomeriggio”.

E per quanto riguarda i mari? Questi, secondo quanto indicato nel nuovo avviso, oggi risulteranno molto mossi, tendenti ad agitati o molto agitati, i bacini occidentali e meridionali.

Di seguito il nuovo avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: le temperature per oggi

Nel nuovo avviso della Protezione Civile si legge che le temperature risulteranno “in generale diminuzione”. Secondo IlMeteo.it, la provincia in cui si conteranno meno gradi sarà Enna, dove il termometro dovrebbe oscillare tra 1 e 4 gradi. Qui è prevista pioggia mista a neve e schiarite.

Seguono per temperature:

Caltanissetta: tra i 5 e i 6 gradi;

Ragusa: tra i 4 e gli 11 gradi;

Nel Palermitano si prevedono anche temporali e tra gli 11 e i 13 gradi.

E a Catania? Qui, dove non si escludono piogge e schiarite, si dovrebbe registrare una temperatura minima di 10 gradi ed una massima di 15.