Sicilia, 5000 euro per trasferirsi in un piccolo borgo: l’inziativa

Un piccolo borgo in Sicilia rischia la desertificazione. L'amministrazione comunale mette in campo tutte le sue forze, sarà dato un contributo di 5000 euro per chi deciderà di trasferirsi.

Montalbano Elicona, è un borgo nella provincia di Messina, nel 2015 è stato votato come Borgo dei Borghi. Il luogo è particolarmente incantevole dato che ospita la Stonehenge siciliana. Inoltre l’amministrazione comunale offre un contributo di 5mila euro a chi si trasferisce nel paese.

Questo borgo in passato è stata la residenza di Federico III di Sicilia, che per riconoscenza donò al paese un castello che sorge su una collina. In questo piccolo paese regna la serenità, il cibo è ottimo, ma tuttavia il sindaco Filippo Taranto, sottolinea che il borgo rischia la “desertificazione”.

Montalbano oggi conta circa 2000 abitanti, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo tutte le sue capacità per evitare l’abbandono del borgo non solo da parte dalle persone ma soprattutto per la perdita di attività economiche.

Sono due i progetti per evitare ciò: il primo prevede, la possibilità per chi vuole avviare un’attività economica, di avere un comandato d’uso gratuito per un tempo minimo di 5 anni, di un edificio comunale non utilizzato, la ristrutturazione sarà a spese del comune. Il secondo progetto è quello di assegnare una quota fino a 10mila euro per le attività artigianali, agricole e commerciali che hanno sede a Montalbano.

Montalbano Elicona ha un patrimonio artistico e culturale notevole, che fino a poco tempo fa era poco conosciuto. Troviamo ad esempio le Rocche dell’Argimusco, ci sono i megaliti ovvero dei sassi giganti che si trovano su tutto il territorio, troviamo anche diverse chiese, Il Duomo, Il Palazzo Reale e diverse viuzze che riempiono il borgo.