Paura alla “Cavour” di Catania: arresto cardiaco a scuola per una 12enne

Momenti all’insegna della paura quelli vissuti, nelle scorse ore, all’interno della Scuola Media “Cavour” di Catania.

Una studentessa di soli 12 anni ha accusato un arresto cardiaco e, di conseguenza, è stata tempestivamente raggiunta e soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza provvista di medico a bordo.

Per raggiungere più velocemente il presidio ospedaliero, l‘ambulanza è stata scortata anche dalla polizia: le volanti sono riuscite a far defluire il traffico nella zona di largo dei Vespri e a creare una corsia preferenziale per il mezzo.