Catania, pulizia rifiuti straordinaria nelle ore notturne: il calendario

Il Comune di Catania lancia un servizio di pulizia straordinaria delle strade durante le ore notturne. Di seguito il calendario completo degli interventi.

Il Comune di Catania ha lanciato un programma di pulizia straordinaria delle strade cittadine. Spazzatura, rifiuti ingombranti e pneumatici verranno rimossi dalle vie della città secondo un calendario pubblicato sul sito comunale. L’attività è stata attivata dall’assessorato all’Ecologia nelle ore notturne, così da evitare disagi e rallentamenti alla circolazione stradale.

Le pulizie straordinarie a Catania verranno segnalate da apposita segnaletica 48 ore prima degli interventi. In particolare, verranno posti divieti di sosta temporanei con rischio di rimozione mezzi per chi dovesse infrangere il divieto. Di seguito il calendario degli interventi previsti, in fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 10.

Pulizia straordinaria strade a Catania: il calendario

25 gennaio : lato destro delle vie Aloi, Colajanni, Enna, Fiamingo, Grotte Bianche, Guglielmo Oberdan, Musumeci, Renato Imbriani, Ruggero Settimo;

: lato destro delle vie Aloi, Colajanni, Enna, Fiamingo, Grotte Bianche, Guglielmo Oberdan, Musumeci, Renato Imbriani, Ruggero Settimo; 26 gennaio : lato sinistro delle stesse vie (Aloj, Colaianni, Enna, Fiamingo, Grotte Bianche, Guglielmo Oberdan Musumeci, Renato Imbriani, Ruggero Settimo);

: lato sinistro delle stesse vie (Aloj, Colaianni, Enna, Fiamingo, Grotte Bianche, Guglielmo Oberdan Musumeci, Renato Imbriani, Ruggero Settimo); 27 gennaio : lato destro delle vie Balduino, Canfora, Capuana, Carbone, Carmelitani, Conte Ruggero, Nicola Coviello, Finocchiaro Aprile, Firenze, Francesco Riso, Giordano Bruno, P. Toselli, Pantano, Redentore, Sisto, Verdi, Verona;

: lato destro delle vie Balduino, Canfora, Capuana, Carbone, Carmelitani, Conte Ruggero, Nicola Coviello, Finocchiaro Aprile, Firenze, Francesco Riso, Giordano Bruno, P. Toselli, Pantano, Redentore, Sisto, Verdi, Verona; 28 gennaio: lato sinistro delle stesse vie ( Balduino, Canfora, Capuana, Carbone, Carmelitani, Conte Ruggero, Nicola Coviello, Finocchiaro Aprile, Firenze, Francesco Riso, Giordano Bruno, P. Toselli, Pantano, Redentore, Sisto, Verdi, Verona);

Le aree interessate nei giorni scorsi dal servizio di spazzamento, avviato il 12 gennaio, sono:

Picanello

con Via Messina, Via Acireale, Via Borrello, Largo Bordighera, Via Cavaliere, Via Galatioto, Via Principe Nicola, Via Sant’Angelo Fulci, Piazza Duca di Camastra, Via Duca degli Abruzzi, Via delle Ginestre, Via Calipso, Via Ruveglio, Via Porto Ulisse, Via Anfuso, Via Erasmo Marotta, Piazza della Guardia, Piazza Cuore di Maria, Piazza Nettuno, Via del Rotolo, Via De Amicis, Via Aldebaran, Via Derna, Via Acitrezza;

Catania centro

con Via Martino Cilestri, Via Milano, Via Pasubio, Via Pola, Largo Sarajevo,Via Androne, Via Dottor Consoli, Via Mogadiscio, Via Rocca Romana, Via Ughetti, Via Orto San Clemente, Via Asmara, Via Massaua, Via Dolo, Via Macallè, Via Nino Martoglio, Via Dottor Consoli da via Androne a via Tomaselli, Via Mogadiscio, Via Francesco Battiato, Via Gioacchino Basile, Via Stazzone, Viale Mario Rapisardi, Piazza Palestro;

San Cristoforo

con Piazza Caduti del Mare e via Plaia (da Piazza caduti del mare a slargo faro), Via Acquicella, Via Acquicella porto, Via del Faro, Piazza Stazione Acquicella, Via Adamo, Via Maria SS Assunta, Via delle Ondine.

Ritiro rifiuti ingombranti a Catania

Il servizio di ritiro degli ingombranti è effettuato ogni giorno da un’apposita squadra che opera sull’intero territorio e dagli operatori addetti alla raccolta di prossimità che a fine turno effettuano un ulteriore giro nelle postazioni dove “riscontrano” rifiuti di diverso genere.

Queste le aree segnalate dal Comune di Catania:

Via Fucini, Via De Amicis, Via Mirko Angolo Via Prati, Via Sant’Angelo Fulci n. 2 postazioni, Via Duca Degli Abruzzi angolo via Macaluso, Via Picanello, Via Saturno, Largo Bordighera, Via Sassari, Via Dei Salesiani, Via Tessitoria, Via Licciardi, Via Maria Gianni, Via Savasta, Via Grasso Finocchiaro, Via Burascano, Via Timoleone, Via Wurzì, Via Boccherini, Via Conte Torino, Via Borgetti, Via Mafalda di Savoia, Via Filocomo, Via Carlo Poma angolo via Infantino, Via De Caro, Via Di Prima, via Pacinotti, Via Stazzone, Via Re Di Puglia, Via Bainsizza, Via Ippolito Nievo, Via Acquicella, 151, Via Gramignani, Via Ercola Patti, Via Vivaio, Via Francesco Durante, Via Pacinotti, Via Nervesa della Battaglia, Via IV Novembre, Via Giuseppe Poulet, Via Cordai, Via Adamo, Via Pacinotti, Via Palermo, Via Grimaldi, Via Agira, Corso Indipendenza, Via Tito Speri.

Ritiro pneumatici a Catania

Via Donizetti, Via Sassari n. 2 postazioni, Largo Bordighera, Via Sant’Angelo Fulci, Via Del Rotolo, 72, Via Borgetti angolo via Alcide de Gasperi, Via Anapo, Via Borgetti, Via Grasso Finocchiaro, Via Vezzosi, Via Petrella, Via Boccherini, Via Fucini, Via Anfuso, Via Villaglori, Via Decaro.