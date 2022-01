Da Catania agli Emirati Arabi: nuovo volo diretto per Abu Dhabi

Nuova tratta da Catania, alla scoperta degli Emirati Arabi: l'ultima novità della compagnia Wizz Air.

Da Catania agli Emirati Arabi, e in particolare ad Abu Dhabi, con un volo diretto: è la rilevante novità che farà gioire gli appassionati di viaggi.

In occasione del primo anno di attività di Wizz Air Abu Dhabi, festeggiato lo scorso 15 gennaio, è stato annunciata la nuova tratta Catania-Abu Dhabi, che si accosta alla già attiva Catania-Dubai.

Il nuovo “volo catanese” con Abu Dhabi come destinazione prevede due frequenze settimanali: presente sia il martedì che il sabato. Sia il volo Catania-Dubai che il volo Catania-Abu Dhabi sono già in vendita sul sito Wizz Air, fino all’11 giugno 2022.

Catania-San Pietroburgo

Le novità sugli spostamenti dall’Aeroporto Fontanarossa del capoluogo etneo non sono finite qui. La compagnia Wizz Air ha messo nuovamente in vendita i biglietti per i voli da Catania, per San Pietroburgo. Anche questi, riattivati dal prossimo 29 marzo 2022, si susseguiranno soltanto due giorni a settimana: anche in questo caso il martedì e il sabato.