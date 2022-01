Ryanair, nuovi voli da 4,99 euro: le offerte da e per Catania

Offerte voli Ryanair da 4,99 euro: nell'ultima campagna di biglietti a basso prezzo lanciata da Ryanair tra le mete e destinazioni è presente anche il capoluogo etneo.

Nuovi voli Ryanair da 4,99 euro: la nota compagnia aerea low-cost irlandese ha lanciato una nuova campagna di biglietti a basso prezzo. Tra i voli messi in vendita a 5 euro sono presenti anche tratte con Catania come destinazione o città di partenza. Si tratta quindi di un’ottima notizia sia per coloro che avevano intenzione di prendere una pausa dalla routine quotidiana che per chi deve spostarsi per altre esigenze.

Ryanair offerte voli: parti per Catania

Nello specifico, l’offerta lanciata da Ryanair prevede la possibilità di prenotare dei viaggi a poco prezzo entro giorno domani, 18 gennaio 2022. La finestra temporale entro la quale rientrano i voli in questione comprende l’intero mese di gennaio 2022. Si tratta quindi di un’offerta in scadenza che vede anche diversi voli a basso prezzo aventi per destinazione Catania.

Per esempio, da città come Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Perugia, Pisa, Torino, Trieste, Venezia Marco Polo e Verona è possibile raggiungere l’Aeroporto di Catania a soli 4,99 euro.

Ma le offerte non finiscono qui: infatti, è possibile raggiungere Catania anche da altre città spendendo meno di 10 euro. Per esempio, da Napoli a soli 7,66 euro, o ancora da Genova con 7,57 euro e da Cagliari con 9,99 euro.

Voli da Catania a 5 euro

Inoltre dall’Aeroporto di Fontanarossa è possibile raggiungere diverse altre città italiane sborsando sempre 4,99 euro. Le destinazioni interessate sono le seguenti:

Bari;

Bologna;

Milano Malpensa;

Perugia;

Pisa;

Roma Fiumicino;

Torino;

Trieste;

Venezia Marco Polo.

Considerando i biglietti di ritorno per Fontanarossa allo stesso prezzo, i più rapidi e fortunati spenderanno davvero poco.

Voli da Catania a meno di 10 euro

Inoltre sarà possibile acquistare biglietti da Catania per l’Italia o per l’estero a meno di 10 euro. Nello specifico, molte destinazioni sono disponibili acquistando biglietti al prezzo di 7,99 euro: si tratta di Budapest, Cracovia, Genova, Katowice, Kyiv, Malta, Sofia, Varsavia (Modlin) e Vienna. Tuttavia, si segnala anche Napoli, che si può raggiungere spendendo solo 6,96 euro.

Infine, sono presenti ulteriori voli da Catania a soli 9,99 euro: è il caso di quelli con Berlino Brandeburgo, Cagliari, Eindhoven, Marsiglia, Siviglia e Verona come destinazioni.