Covid, in Sicilia contagi in calo ma ancora tanti i ricoveri: il report Gimbe

Di seguito i dati raccolti tramite il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 12 al 18 gennaio.

In Sicilia, come emerge dal nuovo report settimanale della Fondazione Gimbe (che si riferisce alla settimana fra il 12 e il 18 gennaio), si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sono 3.777. Tuttavia scendono del 16% i nuovi contagi.

Bisogna ancora porre attenzione alla situazione degli ospedali dell’Isola: i posti letto in area medica sono al 36,4%, quindi sopra soglia di saturazione, mentre i posti in terapia intensiva al 20,2% sono occupati da pazienti colpiti da Coronavirus.

Fronte vaccinazioni

Per quanto riguarda invece i dati relativi ai vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo è pari al 73,8%, con una media italiana del 79,6%. A questi va aggiunto un ulteriore 5,3% (media Italia 4,1%) a cui è stata somministrata solo la prima dose.

Inoltre, è inferiore al resto d’Italia il tasso di copertura con terza dose: 63,5% i siciliani, a fronte della media italiana del 70,8%.

La media dei bambini dai 5 agli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale, invece, è ancora bassa: in Sicilia solo il 2,5% di questi (media nazionale al 5,2%) ha completato il ciclo vaccinale, ma a questa percentuale bisogna aggiungere un ulteriore 18,2% (media Italia 19,9%) solo con prima dose.

I casi per provincia

Dopo aver fornito gli ultimi aggiornamenti live Sicilia su ricoveri e vaccini, di seguito si riporta l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: