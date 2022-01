LOL 2, svelata la data di uscita: quando vedere la seconda stagione

Pronti a ridere? In arrivo la seconda stagione di "LOL": dopo tanta attesa, è stata annunciata la data di uscita dei primi nuovi episodi dello show.

Dopo il successo della prima stagione, che ha visto trionfare Ciro Priello, torna LOL, chi ride è fuori con un bis che si prospetta altrettanto divertente. È stata finalmente annunciata la data di uscita della seconda stagione dello show in cui è assolutamente vietato ridere.

La data di uscita

I primi episodi figureranno su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 24 febbraio 2022, mentre per il caricamento delle ultime due puntate occorrerà attendere fino al 3 marzo.

Il cast e i giudici

LOL 2 non presenterà soltanto novità. In effetti Fedez guiderà, in qualità di giudice, anche questa nuova serie di esilaranti puntate. Questa volta, tuttavia, accanto al rapper non figurerà più Mara Maionchi, bensì uno dei concorrenti della prima stagione: Frank Matano.

Ma chi parteciperà quest’anno? Già da tempo è stato annunciato il cast, ma è sempre bene rinfrescare la memoria. In LOL 2 giocheranno: