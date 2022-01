Stasera in TV: in onda “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

Cosa guardare stasera in TV? La redazione di LiveUnict ha selezionato per voi dei bei film, e non solo. Le proposte.

Troppo pigri per recarvi in un cinema Catania? Niente paura: anche il piccolo schermo regalerà ottimi film, oltre che un’imperdibile partita. Ecco le proposte più interessanti.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban [Italia 1, ore 21:20]: appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry viene a sapere che il pericoloso assassino Sirius Black è scappato dalla prigione di Azkaban e adesso lo sta cercando. Ma le brutte notizie non sono finite qui: tra gli amici del protagonista si nasconde un traditore.

Focus – Niente è come sembra [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: Nicky Spurgeon è uno scaltrissimo manipolatore, cresciuto tra borseggiatori. Questo incontrerà Jess, giovane che desidera imparare da lui i trucchi del mestiere. Accadrà dell’incredibile.

Calcio: Coppa Italia – Roma Vs Lecce [Canale 5, ore 21:01]: allo stadio Olimpico, la Roma ospita il Lecce negli ottavi di finale di Coppa Italia. Scontro da non perdere.