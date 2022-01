Stasera in TV: “Il cavaliere del Santo Graal” e “Mechanic: Resurrection”

Il weekend è arrivato: perché non trascorrere la propria serata davanti ad un buon film? E, qualora i titoli in onda stasera non dovessero soddisfare, perché non dare un'occhiata ai film in proiezione nei cinema catanesi?

Senza freni [Rai 4, ore 21:20]: Joseph Gordon – Levitt interpreta un corriere su bici: ricevuto un pacco da consegnare, ben presto si accorgerà del suo pericoloso contenuto. Nel frattempo, sulle sue tracce si mette un poliziotto dal doppio volto: bonario ma pronto a tutto per accaparrarsi il pacco. Potrà contare solamente sull’aiuto della sua collega, Nima;

Mechanic: Resurrection [Italia 1, ore 21:20]: action al cardiopalma con Jason Statham, che interpreta un killer professionista ormai ritiratosi da tempo. Verrà costretto a tornare al suo vecchio mestiere quando un gruppo di ignoti rapisce la donna che ama, con la richiesta di compiere per loro ben tre omicidi;

Il cavaliere del Santo Graal [Mediaset, ore 21:04]: questo avventuroso film racconta la storia e le mille peripezie del cavaliere Tuono che, affiancato dai compagni Crispin e Goliat e dalla principessa vichinga Ingrid dovrà riportare il Santo Graal in Spagna, affidatogli dal morente Juan De Ribera;

Michael [Rai Movie, ore 21:10]: John Travolta è il protagonista di questa commedia, nei panni di un angelo: bello, celestiale e con tutti i peggiori vizi, dal fumo all’alcol. Per riscattarsi, gli viene affidata una missione: spingere Frank, giornalista amareggiato dalla vita e col cuore arido, tra le braccia della bella Dorothy.

Cinema Catania

Da oggi inizia il weekend: ciò significa, per chi vuole, che un’ottima alternativa alla tv è rappresentata dal cinema. Tra i vari film in programmazione nelle sale catanesi, vale la pena menzionare: