Stasera in Tv: in onda “Single ma non troppo” e “Inter Vs Empoli”

Single ma non troppo [Rai 1 ore 21:30]: C’è un modo giusto e uno sbagliato per essere single. E poi ci sono Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom e David, cuori solitari di New York che cercano l’altra metà della mela. Tutto ciò che hanno in comune è la necessità di imparare a essere single in un mondo che ridefinisce in continuazione il concetto di amore. Da qualche parte là fuori, tra messaggi e relazioni di una notte, scopriranno che dormire in una città che non dorme mai non è mai stato così divertente.

Calcio – Coppa Italia Inter Vs Empoli [Canale 5, ore 21:00]: Coppa Italia – Ottavi – In diretta dallo stadio Meazza di Milano, i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano la squadra di Aurelio Andreazzoli.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio [Italia 1, ore 21:30]: Molto tempo prima che scatenasse le sue ire su Biancaneve, la malefica regina Ravenna ha visto in silenzio come la sorella Freya sia stata tradita e sia fuggita dal regno per lo strazio. Grazie alla capacità che ha di congelare qualsiasi nemico, Freya ha trascorso diversi decenni in un palazzo d’inverno circondandosi di una legione di cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara. Quando viene a sapere della morte della sorella, Freya chiede ai suoi rimanenti soldati di riportare lo Specchio magico all’unica strega che potrebbe sfruttarne a pieno i poteri. Ravenna, però, viene da lei resuscitata e la sua ricomparsa in scena permetterà alle due malvagie sorelle di riversare sulla loro Terra tutto il male di cui sono capaci. Solo Eric e Sara, oramai banditi, potranno intralciare i loro piani.

