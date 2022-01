Stasera in Tv: Alberto Angela con “Meraviglie” e “Juventus Vs Sampdoria”

La redazione propone una serie di film e programmi da guardare stasera in tv e per gli amanti dei cinema anche alcuni film che saranno trasmessi stasera nei cinema a Catania.

Meraviglie – La penisola dei tesori [Rai 1, ore 21:30]: Alberto Angela ci accompagna alla scoperta di importanti meraviglie in Italia. Un itinerario di arte e bellezza nei siti riconosciuti dall’Unesco.

Calcio – Coppa Italia Juventus Vs Sampdoria [Canale 5, ore 21:00]: Coppa Italia – Ottavi – In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri sfidano i blucerchiati di Roberto D’Aversa.

Tomorrowland – Il mondo di domani [Canale 20 Mediaset, ore 21:20]: Frank e Casey intraprendono una pericolosa missione insieme per svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come Tomorrowland. La loro impresa cambierà le loro vite per sempre.

Mr e Mrs Smith [Canale 9, ore 21:25]: Due spie in incognito si incontrano si innamorano e si sposano. Il matrimonio procede finché uno non scopre la doppia vita dell’altra. Lei nasconde i suoi ferri in cucina e lui in garage. Seguiranno vicende poiché non è carino convivere con una spia assassina senza esserne a conoscenza.

Per gli amanti delle uscite e degli grandi schermi, cinema catania propone una serie di film da poter andare a visione: House of Gucci, Spider-Man: No way home, Screem 2022 (nuova uscita).