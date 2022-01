Etna, automobilisti privi di catene o gomme da neve: fioccano sanzioni

Sanzioni e multe per alcuni automobilisti in direzione Etna, privi di catene o gomme da neve nelle proprie auto. Inoltre, il comune di Catania ha reso noto l'obbligo di catene in alcune strade.

I carabinieri della stazione di Nicolosi e di Ragalna hanno multato alcuni conducenti che si dirigevano in direzione Etna privi di catene a bordo o gomme da neve. In totale sono state controllate 43 passeggeri a bordo di 25 autovetture e in 4 sono stati sanzionati. Inoltre, sempre durante la stessa giornata sono state sanzionate 4 persone poiché non indossavano la mascherina, ormai obbligatoria all’aperto.

Tuttavia, fino al 15 aprile 2022 è stata emessa dall’Ufficio tecnico della città metropolitana di Catania un’ordinanza che prevede l’obbligo di catene in presenza di neve o ghiaccio lungo le strade provinciali. Inoltre, i mezzi a due ruote potranno circolare solo in assenza di neve.