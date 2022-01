Stasera in TV: in onda “Gandhi” e “Il cosmo sul comò”

Come rimediare al giorno più triste dell'anno? La redazione vi consiglia dei film da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Stasera non occorrerà recarsi in un cinema Catania: anche il piccolo schermo offre ottime proposte. Ecco quali:

Non mi lasciare [Rai 1, ore 21.25]: nella laguna di Venezia viene ritrovato il cadavere di un bambino, sul caso indaga il vicequestore Elena Zonin, che fa ritorno nella sua città natale, li ritrova Daniele un suo vecchio amore di gioventù che nel frattempo è diventato poliziotto, Elena nel frattempo indaga sui fatti.

Il cosmo sul comò [Cine34, ore 21.00]: commedia di episodi del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel primo episodio organizzano un viaggio con le famiglie pieno di equivoci, nell’altro episodio sono protagonisti in una chiesa di periferia, nel terzo episodio si racconta di una coppia vogliosa di avere figli e nell’ultimo episodio i tre sono dei quadri.

Beverly Hills Cop 2 [Nove, ore 21.25]: Alex Foley segue il caso di un collega che è stato ferito da una donna vestita di nero, questa donna è a servizio di una pericolosa gang che sporta armi per conto di un dittatore dell’America Centrale.

Gandhi [La7, ore 21.25]: il film racconta la storia di Gandhi, è diretto da Richard Attenborough, la pellicola ha vinto 8 premi Oscar.