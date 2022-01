Stasera in TV: Coppa Italia e “Harry Potter e la camera dei segreti”

Non sapete cosa fare questo giovedì sera? La redazione di LiveUnict consiglia qualche programma interessante da guardare con amici e familiari.

Doc Nelle tue mani – Una vita nuova [Rai 1, ore 21.25]: Doc cerca di tenere insieme la sua squadra nonostante Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel sta per andare in Etiopia ed Elisa sembra non essere più interessata al reparto. Intanto, arriva un nuovo virus dalla Cina…



Costa Concordia: cronaca di un disastro [Rai 2, ore 21.20]: Nel decimo anniversario della tragedia, una ricostruzione del naufragio della Costa Concordia, avvenuto la notte del 13 Gennaio 2012 di fronte all’Isola del Giglio.

Il tabaccaio di Vienna [Rai 3, ore 21.20]: Franz, a seguito della morte del suo patrigno, viene mandato a Vienna a lavorare per Otto, un amico di famiglia che ha una tabaccheria e che si oppone alla politica del momento, segnata dal nazismo.

Calcio. Coppa Italia – Milan Vs Genoa [Canale 5, ore 21.01]: In diretta dallo stadio Meazza, i rossoneri allenati da Stefano Pioli sfidano i rossoblu di Andriy Shevchenko.

Harry Potter e la camera dei segreti [Italia 1, ore 21.31]: Harry non ascolta il consigli dell’elfo Dobby e, nonostante abbia perso il treno, si reca ad Hogwarts con l’aiuto di Ron. A scuola, però, c’è una novità: la camera dei segreti è stata riaperta. Sarà utile a qualcosa l’aiuto del famoso professore Gilderoy Allock?