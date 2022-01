Stasera in TV in onda la Supercoppa Inter-Juventus: dove vederla

Stasera in TV, Supercoppa Inter-Juventus: si gioca oggi la finale tra la squadra vincitrice dell'ultimo campionato e la squadra che si è aggiudicata l'ultima Coppa Italia.

Sei mai stata sulla luna? [Rai Uno, ore 21.25]: Commedia italiana con protagonisti Raoul Bova e Liz Solari, circondati da un cast stellare. La trentenne Guia lavora nel mondo della moda e conduce una vita di lusso tra Milano e Parigi, quando si ritrova in un paese sperduto della Puglia. Lì conoscerà Renzo, un contadino grazie al quale capirà che non ha ancora avuto tutto dalla vita: le manca ancora l’amore.

Kalipè – A passo d’uomo [Rai Due, ore 21.20]: Primo episodio del programma ideato e condotto da Massimiliano Ossini, in cui ogni puntata segue un tema riassunto dal nome di una canzone. Titolo della puntata di questa sera è “La cura”, noto brano di Franco Battiato che sarà eseguito da Nek, facendo risaltare il suo interesse per l’ecologia.

Finale Supercoppa: Inter Vs Juventus [Canale 5, ore 21.00]: Si gioca oggi la finale di Supercoppa tra due big italiane come Inter e Juventus. La partita, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, vedrà scontrarsi la squadra vincitrice dello scorso campionato con il team bianconero, che si è aggiudicato l’ultima Coppa Italia.

Biancaneve e il Cacciatore [Italia Uno, ore 21.30]: Film di genere fantastico con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Kristen Stewart nel cast. Riprende la storia di Biancaneve, con il cacciatore incaricato dalla matrigna di uccidere la ragazza, rivisitandola in una chiave differente.

Il mondo perduto: Jurassic Park [IRIS, ore 21.00]: Sequel del notissimo film di Steven Spielberg, in questo capitolo della saga i dinosauri sono fuggiti dal Jurassic Park e un gruppo di scienziati si reca sul luogo per capire cos’è successo.