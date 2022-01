Stasera in Tv: in onda “Meraviglie – La penisola dei tesori”

Stasera in tv: dalle meraviglie del nostro Bel Paese ad amori irrisolti fino a all'azione di una storia vera ambiantata durante la seconda guerra mondiale.

I progetti per la settimana sono ancora tanti e il ritmo più rilassato delle vacanze natalizie è ormai un lontano ricordo. Se per questo freddo martedì di gennaio non avete altri impegni, noi della redazione di LiveUnict abbiamo alcune interessanti proposte da guardare su piccolo schermo.

Meraviglie – La Penisola dei tesori [Rai 1, ore 21.25]: Un altro appuntamento con Alberto Angela in giro per l’Italia. Alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali dei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Tutti lo sanno [Rai 5 ,ore 21.15]: In occasione del matrimonio della sorella, Laura (Penelope Cruz) torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Il nemico alle porte [Rai Movie, ore 21.10]: Seconda guerra mondiale: il miglior cecchino russo e la sua squadra si ritrovano a combattere contro il miglor cecchino nazista. All’inizio il tedesco ha la meglio e uccide 3 dei compagni del russo, ma grazie ad un informatore il russo recupera il vantaggio. Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto. Nella storia vera, dopo aver ucciso 242 tedeschi il tiratore russo riesce a cogliere un’occasione unica e a uccidere il tiratore tedesco. Il fucile è oggi esposto al museo di storia di Volgograd.