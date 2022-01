Stasera in TV: in onda “Creed – Nato per combattere”

Film straordinari ed interessanti programmi: ecco cosa offrirà stasera il piccolo schermo. Di seguito le opzioni più interessanti.

Creed – Nato per combattere [TV8, ore 21:30]: il leggendario lottatore Rocky Balboa torna sul ring per allenare un giovane campione. Si tratta del figlio del suo vecchio avversario, Apollo Creed, che ha deciso di dedicarsi al pugilato nonostante il padre sia morto proprio nel corso di un incontro.

La custode di mia sorella [La 5, ore 21:10]: Anna è la seconda figlia di Sara e Brian, concepita e messa al mondo con l’obiettivo di salvare la sorella maggiore, gravemente malata. A un certo punto della sua vita, la ragazzina vorrà chiedere aiuto a un noto avvocato per ottenere l’emancipazione medica dai genitori. Film commovente con Cameron Diaz.

Report [Rai 3, ore 21:20]: stasera in onda una nuova puntata del programma, ricco in inchieste ed approfondimenti, che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in televisione.