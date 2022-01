Netflix, serie tv e film in uscita a febbraio 2022: i titoli più interessanti

Netflix ha annunciato alcune serie tv e film in uscita a febbraio 2022. Di seguito i titoli più selezionati dalla redazione di LiveUnict.

La nota piattaforma streaming di film e serie tv, Netflix, ha annunciato tutte le serie tv e i film in uscita a febbraio 2022. I titoli sono davvero per tutte le fasce di età e categorie di spettatori che amano rilassarsi e godersi un momento sul divano in compagnia di un film o una serie tv.

I titoli più interessanti su Netflix in uscita a febbraio 2022

Anne Frank – La mia migliore amica: in arrivo su Netflix il 1° febbraio il film di Anne Frank basato sull’amicizia vera tra Anne e Hannah Goslar, da Amsterdam ai tempi dell’occupazione nazista allo straziante ricongiungimento in un campo di concentramento.

Raising Dion: sbarcherà su Netflix la seconda stagione della serie tv il 1° febbraio 2022. È la storia di Nicola, ovvero Alisha Wainwright, e suo figlio Dion, interpretato da Ja’Siah Young. Quest’ultimo ha mostrato d’avere capacità sovrannaturali e questa seconda stagione sarà ambientata due anni dopo la prima. Dion diventerà amico di Brayden, ovvero Griffin Robert Faulkner), altro giovane dotato, mentre tutt’intorno accadono eventi preoccupanti.

Inventing Anna: serie tv in arrivo su Netflix l’11 febbraio. Racconta di una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, un’ereditiera diva di Instagram che rubava il cuore (e i soldi) dell’élite sociale di New York.

Vikings Valhalla: uno dei titoli più attesi arriverà su Netflix il 25 febbraio. Si racconterà la storia del leggendario esploratore Leif Eriksson, così come di sua sorella Freydis Eriksdotter, interpretati rispettivamente da Sam Corlett e Frida Gustavsson. La loro avventura si intreccerà con l’ambizione del principe Harald Sigurdsson.