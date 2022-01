Super Green pass, dai trasporti alle feste: cosa cambia da oggi

Super Green pass? Si allunga la lista di servizi inaccessibili senza la certificazione: ecco cosa cambia, nello specifico, da oggi.

Super Green pass: da oggi, lunedì 10 gennaio, scattano nuove regole in merito, contenute nel decreto di dicembre. La certificazione rilasciata soltanto a vaccinati e guariti dal Coronavirus servirà ora per accedere ad ulteriori servizi. Ma quali?

Super Green pass: dove e fino a quando valgono le nuove regole?

Andrà, in primo luogo, precisato che le nuove regole hanno carattere nazionale e valgono indipendentemente dal colore della Regione in cui si vive. Fino a quando andranno rispettate? Salvo ulteriori cambiamenti, queste dovrebbero valere fino alla fine dello stato d’emergenza, attualmente fissata per il prossimo 31 marzo 2022.

Super Green pass: fronte trasporti

Da oggi il Green pass “rafforzato”, o Super Green pass, sarà necessario per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea. Ciò significa che sarà lo strumento necessario per viaggiare con:

aerei;

treni;

navi e traghetti;

autobus e pullman di linea che collegano più di due Regioni;

autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;

altri mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

Vige, tuttavia, un’eccezione. Fino al prossimo 10 febbraio, per i mezzi pubblici da e per le Isole minori basterà il Green Pass base. Il provvedimento verrà, però, soltanto per motivi “di salute e di studio”.

È quanto disposto dal Ministero della Salute, considerando la proposta avanzata dal Ministero dei Trasporti, attraverso un’apposita ordinanza. Si precisa, inoltre, che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alle norme sul Green Pass ed è, dunque, accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Si legge che il Green Pass “base” per “l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza – per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni – dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2”.

Si esplicita che l’ordinanza è estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Super Green pass: dove serve?

Il Super Green pass non servirà soltanto per spostarsi. Da oggi la certificazione che dimostra esclusivamente avvenuta vaccinazione o guarigione diviene necessaria anche per: