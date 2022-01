Meteo Sicilia, allerta gialla su metà dell’Isola: le previsioni

Come un fulmine a ciel sereno, dopo i numerosi giorni quasi primaverili vissuti durante le vacanze natalizie, parte dell'Isola ripiomba del maltempo. Ma si tratta di un fenomeno passeggero? Ecco tutte le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia – Dopo l’intero periodo delle vacanze natalizie trascorso all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate e temperature che hanno ricordato, in pieno dicembre, il caldo tepore primaverile, arriva una brusca interruzione. Dalla giornata di ieri, 6 gennaio, le temperature sono infatti cominciate a scendere; come un fulmine a ciel sereno, inoltre, per metà della Sicilia è stata diramata l’allerta meteo di colore giallo. Cosa c’è da aspettarsi, dunque, per il weekend?

Meteo Sicilia: che tempo farà nel weekend?

Si parte, dunque, dalla giornata di oggi, 7 gennaio: su gran parte dell’Isola pende, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile Regionale, l’allerta di livello “giallo”. Ciò significa che, secondo quanto spiegato nel bollettino, potrebbero verificarsi precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Sicilia orientale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, mentre i mari saranno molto mossi.

Pioverà, dunque, su quasi tutta la Sicilia, ad eccezione, come riportato da IlMeteo.it, del Trapanese e dell’Agrigentino, dove potrebbero esservi brevi precipitazioni con schiarite. La temperatura minima sarà registrata a Enna, con 5°, mentre la massima si avrà a Messina, con 15°.

Il meteo Sicilia migliorerà, seppur di poco, domani, sabato 8 gennaio: continuerà a piovere insistentemente nel Messinese e nell’Ennese, le precipitazioni saranno più deboli o assenti nel Trapanese, nel Siracusano, nel Palermitano e nel Nisseno, mentre a Catania, Agrigento e Ragusa il cielo sarà più sereno, caratterizzato da nubi sparse. Le temperature, anche in questo caso, andranno a calare: la minima registrata sarà sempre a Enna, con 1°, la massima a Siracusa, con 14°.

La domenica, 9 gennaio, segnerà il ritorno del bel tempo, diffuso su quasi tutta l’Isola: sebbene vi possa essere la possibilità di isolate precipitazioni, dovrebbe trattarsi di fenomeni passeggeri, lasciando la Sicilia soleggiata con nubi sparse. Le previsioni meteo Sicilia indicano temperature minime più basse in molte province: a Enna e Ragusa si registrerà 1°, a Siracusa e Caltanissetta 2°. Le massime, invece, si attesteranno sempre ai 14°.

Meteo Catania: dall’allerta al cielo sereno

La provincia etnea fa parte delle zone interessate dall’allerta meteo per la giornata di oggi, 7 gennaio. Il meteo Sicilia prevede quindi rischio di piogge, almeno fino alle 16 di domani, sabato 8 gennaio.

Tuttavia, nella seconda parte del pomeriggio il tempo andrà migliorando, permettendo di trascorrere il sabato sera fuori di casa. Il cielo si manterrà sereno, infine, per tutta la giornata di domenica: un momento ideale per progettare, se lo si vorrà, una gita fuori porta.