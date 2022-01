Meteo Sicilia, tornano le piogge nell’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia, previsioni per i prossimi giorni: il bel tempo che ha caratterizzato le giornate di festa sembra ormai essere pronto a lasciare l'isola.

Meteo Sicilia – La fine del bel tempo sull’Isola sembra ormai essere vicina. Infatti, secondo quanto riportato dalle previsioni meteo Sicilia, molto presto si assisterà ad un peggioramento delle condizioni metereologiche nell’Isola. Purtroppo, l’anticiclone che ha interessato l’area geografica siciliana per la durata di quasi tutto il periodo festivo abbandonerà molto presto questa zona.

Ma fino a quando si potrà godere del sole e delle temperature più alte? E quando arriverà il maltempo sull’Isola? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni per quanto riguarda la Sicilia.

Meteo Sicilia: quando arriva il maltempo

Come anticipato, il maltempo arriverà presto sulla Sicilia. Tuttavia, l’anticiclone che ha caratterizzato le condizioni meteo siciliane nelle ultime settimane non abbandonerà rapidamente l’Isola. Infatti, si potrà godere del bel tempo quasi dappertutto in Sicilia, almeno per un paio di giorni.

Secondo le previsioni meteo, sia oggi che la giornata di domani, cinque gennaio, saranno caratterizzate da cieli soleggiati o poco nuvolosi in tutta la Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, in alcune città come Palermo e Catania, le massime sfioreranno i 18 gradi, alternandosi a minime in media tra gli 8 e i 10 gradi. Temperature leggermente più basse per quanto riguarda la città di Enna e Caltanissetta.

Meteo Sicilia, previsioni: pioggia in arrivo

L’Epifania, si sa, “tutte le feste porta via” e in questo caso, porterà via anche il bel tempo dalla Sicilia. Infatti, a partire da giorno 6 gennaio si assisterà ad un lieve e graduale peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia, con cieli prevalentemente nuvolosi ovunque.

L’arrivo della pioggia sull’Isola è previsto per venerdì 7 gennaio. Le zone interessate saranno soprattutto le province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Inoltre, anche le temperature subiranno un calo, allineandosi alle medie del periodo in corso. Infatti le massime si fermeranno quasi ovunque a 13 gradi, mentre le minime saranno in media attorno ai 9 gradi in Sicilia. Inoltre, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo per sabato 8 gennaio, anche se domenica potrebbe tornare a splendere il sole in Sicilia.

Meteo Catania: le previsioni dei prossimi giorni

Anche per quanto riguarda Catania, l’andamento delle previsioni meteo rispecchierà la situazione in Sicilia. Infatti, il bel tempo caratterizzerà la città etnea per i prossimi due giorni, fino all’Epifania, quando alcune nubi macchieranno il cielo catanese.

Inoltre, anche a Catania da venerdì arriverà la pioggia, ma solo fino a domenica, quando il sole tornerà sulla città etnea. Per quanto riguarda le temperature, saranno relativamente alte per i prossimi giorni, con picchi anche di 17 gradi. Successivamente, si assisterà ad un lieve calo che le manterrà tra gli 11 e i 13 gradi nei giorni di maltempo.