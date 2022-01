Vaccini, dall’AIFA via libera a dose booster per fascia 12-15 anni

Dose booster anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni: arriva il parere favorevole dell'AIFA.

Via libera dell’AIFA alla dose booster del vaccino anti-Covid anche per i soggetti che rientrano nella fascia d’età 12-15 anni.

Nelle scorse ore la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco si è riunita in seduta straordinaria su richiesta del ministero della Salute ed ha espresso parere favorevole a riguardo.

In linea con quanto già stabilito per la fascia 16-17 anni e per i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni, anche per la dose “booster” da riservare alla fascia 12-15 anni è prevista la somministrazione del vaccino Pfizer.

Dose “booster” per fascia 12-15 anni: quando?

L’AIFA considera “ragionevole” applicare anche per questa fascia d’età i criteri già fissati per gli adulti. Ciò significa che anche i giovani che hanno tra i 12 e i 15 anni potranno procedere alla terza dose di vaccino dopo almeno 4 mesi dalla seconda.

“Efficacia e sicurezza in costante monitoraggio”

L’AIFA rassicura, infine, che i dati sull’efficacia e la sicurezza relativi a questo ulteriore ampliamento saranno oggetto di costante monitoraggio.