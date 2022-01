Stasera in TV: Alberto Angela in Sicilia per “Meraviglie”

Sono moltissimi i film previsti per questo martedì sera, tra tutti spicca la puntata del programma di Alberto Angela anche in Sicilia. Ecco tutti i consigli.

“Meraviglie – La penisola dei tesori” [Rai 1, 21.25] : Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità che farà tappa anche in Sicilia, tra Siracusa e Ortigia. “Ospiti speciali” anche Ficarra e Picone.



Kin [Rai 4, 21.20]: Inseguiti da un criminale alla ricerca di vendetta e da due creature provenienti da un altro mondo, un ex detenuto e il fratello adottivo adolescente sono costretti alla fuga. Porteranno con loro come unica protezione un’arma dalla misteriosa provenienza.

Klimt & Schiele Eros e Psiche Canale 5, 23.30 ] : Nella Vienna conservatrice dell’epoca d’oro, l’arte da’ scandalo. In occasione del 100° anniversario della morte di G. Klimt e di Schiele, intraprendiamo un affascinante viaggio nella Vienna di questi due grandi e rivoluzionari maestri dell’arte attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum.

Immaturi [Italia 1, 00.20] : Un assolutamente inatteso intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità sostenuto vent’anni prima. E così Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio, Francesca, che oggi hanno le loro vite di quasi quarantenni, si ritrovano riuniti loro malgrado per sostenere di nuovo la prova finale. La situazione, paradossale, li riporterà al periodo in cui erano un gruppo di amici, rivivendone le emozioni e compiendo gli inevitabili e necessari confronti.