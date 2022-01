Stasera in TV: in onda “Heidi” e “Il professor Cenerentolo”

Cosa guardare stasera in TV? La redazione LiveUnict propone alcuni film previsti questa sera da guardare con famiglia e amici.

Heidi 2015 [Rai1, ore 21:25]: Chi non conosce Heidi e le sue caprette e il suo caro nonno? Basato sul personaggio creato da Johanna Spyri ecco la versione cinematografica più recente (2015) di questo classico.

Big Game – Caccia al presidente [Italia1, 21:20]: Durante una traversata transoceanica, l’Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d’America è costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio, che atterra in una foresta finlandese. Nel frattempo, il 13enne Oskari sta affrontando la sua “prova di maturità”, tutto solo, proprio in quel bosco. Sarà lui ad aiutare il sopravvissuto Presidente a mettersi in salvo dai terroristi, mentre i funzionari del Pentagono cercano di rintracciarlo attraverso il sistema satellitare.

X-Men le origini: Wolverine [Canale 20, ore 21:05]: Le origini di Wolverine, si parte dall’infelice infanzia con il fratello, la guerra e poi la terribile e dolorosissima procedura che gli permetterà di avere gli artigli di adamantio.

Il professor Cenerentolo [Rai Movie, ore 21:10]: Umberto, per evitare il fallimento della sua ditta, ha tentato insieme a un dipendente un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana, che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere gli revochi il permesso di lavoro in esterno.