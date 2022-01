Stasera in TV: in onda “Il ritorno di Mary Poppins” e “Top Gun”

Ecco il primo lunedì del nuovo anno! Come iniziarlo al meglio se non guardando un film? La redazione vi consiglia dei titoli da non perdere assolutamente stasera in tv.

Il ritorno di Mary Poppins [Rai 1, ore 21.25]: Mary Poppins ha lasciato da ormai 24 anni la famiglia Banks, Michael lavora in banca come suo padre ed ha tre figli Annabel, Georgie e John, c’è anche una domestica Ellen. Un lutto all’improvviso colpisce la famiglia e Mary Poppins ritorna nella casa di Viale dei Ciliegi.

Top gun [Italia1, ore 21.20]: Mitchell è un pilota di caccia, vuole entrare nei top gun perchè ha perso il padre durante la guerra in Vietnam. Segue degli addestramenti, nel frattempo si innamora di Charlie sua istruttrice e sua superiore.

Il marchese del Grillo [Rete4, ore 21.25]: Uno straordinario Alberto Sordi, interpreta un nobile della Roma di papa Pio VII, ne combina di tutti i colori, soprattutto quando scopre Gasparino che è un suo sosia.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo [Tv8, ore 21:30]: Continuano le straordinarie avventure di Indiana, che questa volta cercherà un cristallo alieno.