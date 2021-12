Stasera in TV: Gli Aristogatti e Pulp Fiction

La fine dell'anno è arrivata: se si decide di trascorrerla a casa, soli o in compagnia, perché non godersi un buon film nel frattempo? Ecco i titoli in onda stasera.

Gli Aristogatti [Rai 2, ore 21:20]: intramontabile classico della Disney. Scelta come erede delle ricchezze dell’anziana padrona, la gatta Duchessa con i suoi cuccioli viene abbandonata dal malvagio maggiordomo Edgar. In corsa per tornare a casa, incontreranno il gatto di strada Romeo;

Power Rangers [Rai 4, ore 21:20]: film tratto dalla celebre serie televisiva. Cinque compagni di scuola, in seguito a un’esplosione in una grotta, ottengono misteriosi poteri, che useranno a fin di bene;

Pulp Fiction [Italia 1, ore 21:21]: uno dei più acclamati e conosciuti film di Quentin Tarantino. Diverse storie di criminali vanno intrecciandosi, creando un’unica linea temporale di avvenimenti rocamboleschi;

30 anni in 1 secondo [Paramount, ore 20:25]: Jennifer Garner è la protagonista di questa commedia. Una tredicenne, stanca del conflitto coi genitori e con i compagni di classe, desidera diventare adulta. Il desiderio sarà esaudito;

A qualcuno piace caldo [Rai Movie, ore 21:10]: Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis sono i protagonisti di questo intramontabile classico del cinema. I due uomini, squattrinati, si travestono da donne per poter entrare a far parte di un’orchestra femminile: la bellissima Sugar metterà a rischio la loro copertura.