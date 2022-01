Iscrizioni on line scuola, via alle domande: come fare

Iscrizioni on line scuola attive fino al 28 gennaio, la procedura è obbligatoria per le scuole statali. Ecco come iscriversi tramite il sito del Ministero.

Sono attive dalle ore 8 di oggi, martedì 4 gennaio, le iscrizioni on line scuola. L’annuncio è stato dato sul sito e sui canali social del Ministero dell’Istruzione. L’iscrizione online è possibile fino alle 20 del 28 gennaio. Vediamo in cosa consiste e come fare.

Iscrizioni on line: chi deve farla

L’iscrizione online scuola è obbligatoria per gli studenti delle scuole statali ed è facoltativa per chi studia negli istituti paritari, anche se consigliata. Inoltre, l’iscrizione telematica riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura. In particolare, si tratta di: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per accedere al Servizio iscrizioni on line scuola è necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altri sistemi di accreditamento dell’identità digitale, quali CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Dopodiché bisogna richiedere l’abilitazione. Quest’ultima dev’essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le abilitazioni sono aperte già dal 20 dicembre 2021.

Iscrizioni online: come scegliere la scuola

Per scegliere l’istituto durante la procedura di iscrizioni on line scuola per l’anno scolastico 2022/2023 si può consultare il portale “Scuola in chiaro“. Si accede anche in questo caso tramite SPID. La nuova procedura di accesso è attiva da quest’anno ed è stata implementata per velocizzare e rendere più sicuro il processo di iscrizione. Dal portale dunque è possibile consultare gli istituti e scegliere quello di propria preferenza.

Per avviare la procedura di iscrizione servono, oltre allo SPID o altri sistemi di identità digitale, serve anche il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Si può trovare, anche in questo caso, tramite il sito web Scuola in Chiaro.

Iscrizioni on line scuola: come compilare la domanda

Dopo essersi abilitati al servizio sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline, bisogna compilare la nuova domanda. Quest’ultima si articola in quattro voci:

Dati alunno;

Dati famiglia;

Dati scuola;

Conclusione.

La domanda può essere compilata in tempi diversi. Tuttavia, una volta inoltrata non può essere modificata. Si può seguire l’iter della richiesta di iscrizione on line scuola tramite il sito del Ministero nella sezione “iscrizioni online”.