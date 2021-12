UNICT – Corsi gratuiti di lingue per studenti: come iscriversi

Unict attiva dei corsi di lingua inglese, francese e tedesca gratuiti per gli studenti, a cura del Centro Linguistico d'Ateneo. Tutti i dettagli.

L’Università di Catania, tramite il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) organizza dei corsi di lingua gratuiti rivolti agli studenti di dottorato e agli studenti delle lauree magistrali in inglese. Entrambi i corsi sono della durata complessiva di 40 ore e le iscrizioni chiudono il 28 gennaio 2022. Per candidarsi bisogna compilare un modulo disponibile sul sito del CLA.

Corsi di lingua gratuiti per studenti di dottorato

I corsi gratuiti di lingua per gli studenti di dottorato a Unict riguardano le lingue: inglese, francese e tedesco. Per il corso di tedesco verrà attivata un’unica classe per principianti. Per i corsi di inglese e francese, invece, verranno attivate delle classi suddivise in base al livello di conoscenza dei partecipanti.

Nel dettaglio:

per i corsi di inglese , insieme alla pubblicazione dei risultati si forniranno le istruzioni per effettuare un test online atto a stabilire il livello di partenza, così da organizzare le classi in base ai livelli.

, insieme alla pubblicazione dei risultati si forniranno le istruzioni per effettuare un test online atto a stabilire il livello di partenza, così da organizzare le classi in base ai livelli. per francese sarà attivato un corso per ciascuno dei seguenti livelli: A2, B1, B2, C1. Gli studenti dichiareranno il loro livello di partenza presunto, i docenti faranno un test iniziale in classe, ed eventualmente suggeriranno lo spostamento in una classe più adatta.

Qualora le richieste superino la disponibilità, verranno formate delle graduatorie con preferenza agli iscritti al 1° anno (il terzo è escluso) ed età anagrafica, con preferenza ai candidati più giovani.

Il corso dà diritto a un attestato di frequenza, con eventuale specificazione del superamento dell’esame finale. L’attestazione non equivale a una certificazione linguistica, che può essere rilasciata solo da appositi enti certificatori.

Corsi di inglese per gli studenti delle magistrali in lingua

Il secondo corso di inglese si rivolge agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale internazionale di Unict, attivi nei vari dipartimenti.

L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.cla.unict.it entro tre giorni lavorativi dalla chiusura delle iscrizioni. Insieme alla pubblicazione dei risultati si forniranno le istruzioni per effettuare un test online atto a stabilire il livello di partenza, così da organizzare le classi in base ai livelli.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria nella misura minima del 70% e a conclusione del corso è previsto un esame finale. Il corso dà diritto a un attestato di frequenza, con eventuale specificazione del superamento dell’esame finale. L’attestazione non equivale a una certificazione linguistica, che può essere rilasciata solo da appositi enti certificatori.