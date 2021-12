Scuola, dall’obbligo di mascherina al distanziamento: tutte le misure

Con la proroga dello stato di emergenza a marzo 2022 sono in arrivo anche nuove misure per contrastare il covid-19 anche all'interno delle scuole. Ecco le novità.

Pertanto, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività didattiche in presenza e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

Mascherine: è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

1 metro di distanza: è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

Non si entra con febbre: è vietato accedere e permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le mascherine Ffp2 saranno fornite al personale delle scuole dell’infanzia e al personale scolastico che lavora a contatto con alunni che sono esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.