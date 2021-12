È siciliano il professore più giovane d’Italia: a 19 anni già in cattedra

Il professore più giovane d'Italia è siciliano, si chiama Giovanni Cammilleri e, dopo il diploma, a soli 19 anni, insegna già a Trento. La sua storia.

Il docente più giovane d’Italia è di Licata, si chiama Giovanni Cammilleri ha 19 anni e il suo posto non è più tra i banchi bensì dietro una cattedra.

La sua storia parte dalla provincia di Agrigento dal Fermi di Licata dove il giovanissimo insegante si è diplomato due anni fa, da lì a poco gli è stato assegnato il posto come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica prima presso l’istituto Alcide De Gasperi di Borgo Valsugana e successivamente nell’istituto Maria Curie di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

Dopo il diploma ha proseguito i suoi studi, ha preso i 24 CFU per l’insegnamento e così è diventato il professore più giovane d’Italia. Cammilleri passerà le vacanze nella sua Licata poi tornerà in Trentino, dove studierà per prendere la laurea in scienze motorie e sportive.