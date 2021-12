Scuola, Bianchi: “È un posto sicuro, a gennaio si tornerà in presenza”

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul fronte scolastico. Tuttavia, si riprenderà regolarmente il 10 gennaio in presenza.

I contagi in tutta Italia aumentano, ma nonostante ciò la scuola riprenderà regolarmente il 10 gennaio, ha dichiarato così il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ospite a SkyTg24.” La nostra indicazione è che si torna a scuola in presenza, ci vuole la responsabilità di tutti, questo è il nostro obiettivo e questo faremo”.

Nel caso in cui fossero presenti dei focolai ha dichiarato Bianchi: “I presidenti di Regione o i sindaci potranno disporre delle chiusure”. Per quanto concerne il green pass per gli studenti, Bianchi dichiara che: “Non lo abbiamo posto. Abbiamo verificato solo questa straordinaria risposta dei ragazzi più grandi alla vaccinazione, che sono l’85%, vuol dire che è stata una risposta di massa e attenta e che noi speriamo possa raggiungere il 100%“.

“La nostra indicazione ai genitori è quella di vaccinare i loro bambini” – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.